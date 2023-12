Ilyen fegyvert használhatott a prágai ámokfutó

Hivatalosan még nem erősítették meg a hatóságok, hogy a prágai elkövető milyen fegyvert használt, a közösségi médiában azonban már megjelent néhány nem túl jó minőségű kép. – A külleme alapján egy AR–15-ös, vagy katonai nevén M–16-os, hagyományos 5.56-os NATO-szabványlőszert tüzelő gépkarabélyt használtak. Fel volt még szerelve egy kétlábú állvánnyal és egy távcsővel is – azonosította lapunk megkeresésére a felvételeken látható fegyvert Somkuti Bálint. A Mathias Corvinus Collegium Geopolitikai Műhelyének kutatójának elmondása szerint

ennek hatékony lőtávolsága nagyjából 550 méter, tehát a negyedik emeletről – ahol a hírek szerint elhelyezkedett – az összes környező utcát beláthatta, célpontjai valószínűleg észre sem vették, hogy tüzet nyitottak rájuk.

– Általában 20-30 lőszeres tárja van a fegyvernek. A lövész képzettségétől függően egy tárat is kilőhetett, de arról egyelőre nincsenek információink, meddig tartott a támadás. Aki így felkészül, az akár több tárat is vihetett magával – magyarázta a biztonságpolitikai szakértő. Kizárta annak a lehetőségét is, hogy hirtelen ötlet vezérelte volna.

Egy ilyen fegyver kezeléséhez gyakorlás kell, ez nem olyan, mint egy videójáték. Meg kell tanulni a célzást, ki kell tapasztalni a visszarúgást. Ezt nem lehet csak úgy otthon, zárt ajtók mögött megtanulni

– mutatott rá.

A szakértő szerint arról egyelőre korai nyilatkozni, hogy konkrétan katonai vagy civil fegyverről volt-e szó. – A katonai fegyveren van sorozattüzelés. Jelen helyzetben neki ez inkább hátrány lett volna, valószínűleg inkább egyes lövést használt. Alapvetően akár bármilyen vadászfegyverrel is elérhető ugyanez a hatás. Mesterlövész pozícióban, mit sem sejtő környezetben akármilyen fegyvert használ, ilyen halálos a hatás – zárta szavait.

