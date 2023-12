Irak szenvedheti meg az iráni tábornok kilövését?

Izrael Hamász ellen vívott háborúja rendkívüli geopolitikai erőket mozgatott meg a háttérben. A legfőbb közel-keleti konfliktus általában a nagyhatalmak ütközőzónája is, és ez most sem történt másképpen – számolt be az al-Dzsazíra hírportál.

A háttéresemények következtében Irak gyengülhet meg, amelynek vezetése nem elég stabil az ilyen politikai-katonai csatározások kiküszöbölésére.

Történt ugyanis, hogy Irán által támogatott síita egységek amerikai bázisokat támadtak meg Irakban kedden nem sokkal azután, hogy egy állítólagos izraeli rakétatámadásban meghalt Razi Múszávi, az Iráni Forradalmi Gárda Szíriában szolgáló dandártábornoka, aki régebben közeli kapcsolatban állt Kászem Szolejmánival, az iráni hadsereg egyik volt vezetőjével, akit szintén meggyilkoltak.

A vezető halála nagy érvágás a síita tengelynek, amely vezetői azonnal bosszút esküdtek.

A Múszávit szinte már a palesztin ügy mártírjaként emlegető iráni és hozzá közel álló erők mindent el akarnak követni, hogy elégtételt vegyenek a veszteségen, ami érte őket.

Mindez Irak számára jelenthet nagyobb problémát, hiszen folytatódhatnak az amerikai bázisok elleni támadások, ami nagyban destabilizálhatja az ország helyzetét, amely már így is gyenge lábakon áll.

Borítókép: Az iráni állami televízió hivatalos internetes oldalán közzétett archív kép Szajjid Rázi Múszávi dandártábornokról (Fotó: MTI/EPA/Iráni Állami Televízió)