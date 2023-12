Saría Németországban – nyíltan beszél terveiről a migráns influenszer

A TikTok közösségi oldalra tölt fel videókat „Breezy the Don El Jefe” néven egy Tenerifén élő 31 éves török férfi, aki már ötvenezer követővel rendelkezik, és rendszeresen osztja meg nézeteit arról, hogy

Németországot hamarosan elfoglalják a muszlimok, és bevezetik a saría törvényeket, utána pedig Ausztria következik.

„Die Deutschen werden ihr blaues Wunder erleben. Wir werden ihr Abendland einnehmen. Und wenn wir mit Deutschland fertig sind, kommt Österreich.“



MfG, türkischer Muslim auf TikTok



Integration? Läuft nach Grünenlogik vermutlich gut.



Germany is fucked. pic.twitter.com/bUMiRY8Yd3 — Biendara (@biendara28) December 26, 2023

A férfira a Voice of Europe hírportál hívta fel a figyelmet, és azt is kiemelték, hogy a marokkói származású, kettős állampolgárságú „Breezy the Don El Jefe” azzal is dicsekedett már videóiban, hogy a német adófizetők pénzén nyaral, miközben rendszeresen kifejezi Németországgal szembeni ellenséges szándékait, mustárgázt emlegetve szorgalmazza a németek elleni erőszakot. Az alábbi videóban az összes jobboldali szavazóhoz szólt, és azzal kérkedett, hogy az ő pénzükön nyaral. A férfi azt is leszögezi, hogy neki nem mondhatja meg senki, hogyan viselkedjen vagy hogyan integrálódjon a társadalomba, és azt csinál, amit akar.