Hackerek támadták meg a BelTA belarusz állami ügynökség weboldalát – erről a TASZSZ számolt be.

A TASZSZ tudósítása szerint helyi idő szerint 13 óra 50 perc körül több kormányellenes üzenet is megjelent a BelTA honlapján. Az egyikben azt is állították, hogy 90 gigabájt adatot töltöttek le az oldalról, ezek közt belső dokumentumokat, könyvelést és az alkalmazottak személyes adatait is.