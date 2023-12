Milos Vucsevics a Tanjug szerb hírügynökség beszámolója szerint azt mondta, Szerbia az Európai Unió teljes jogú tagja akar lenni, de nem vezetett be és nem is fog szankciókat foganatosítani az Orosz Föderáció ellen. Hozzátette: partnerségeket fognak fenntartani Kínával, valamint az arab világgal, Indiával, Afrikával és Amerikával is.

A szerb politikus aláhúzta: nyilvánvaló, hogy a következő időszakban külföldről és belföldről is nagy nyomás nehezedik majd Alekszandar Vucsics szerb elnökre. Az államfő azonban olyan politikát folytat, amely erősíti Szerbiát. A Politika szerb napilapnak adott interjújában Vucsevics hozzátette: a balkáni ország megvédi a békét, s nem engedi meg, hogy egy újabb világméretű konfliktusba húzzák bele.

Katonailag semlegesek maradunk, nem csatlakozunk semmilyen katonai szövetséghez, így a NATO-hoz sem. Nem veszünk részt ebben az új, világméretű konfliktusban

– tette hozzá.