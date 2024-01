Baljós bejelentést tett Izrael

Galant közölte azt is, hogy a tartalékosokat fokozatosan leszerelik, hogy készen legyenek és felkészüljenek jövőbeli bevetésekre. A miniszter a Gázai övezetben zajló harcok kapcsán megjegyezte, hogy a Hamász terrorszervezet elleni háború még hónapokig eltarthat.

A tárcavezető nemrég arról számolt be, hogy Izrael szorosan nyomon követi a helyzetet a libanoni határon, ahol a Hezbollah síita milícia provokációkat folytat.

Nem akarunk háborút, de készek vagyunk megbirkózni bármely helyzettel, amely északon kibontakozhat

– tette hozzá. Szinte naponta jelentenek összecsapásokat az izraeli hadsereg és az iráni támogatást élvező, valamint a Hamásszal is szövetséges síita milícia között a libanoni–izraeli határon. Libanonban a Hamász is jelen van, és az arab ország területéről gyakran indít rakétákat Izrael északi területei ellen. A Hezbollah hétfőn közölte, hogy tíz támadást hajtott végre izraeli állások ellen a határ mentén, amelyek során iráni gyártmányú Falak–1 rakétákat is felhasznált.

Borítókép: Izraeli katonai járművek a ciszjordániai Tulkarem menekülttáborában tartott rajtaütésen 2024. január 17-én (Fotó: MTI/EPA/Alaa Badarneh)