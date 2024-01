Brüsszel szembe menne a demokrácia értékeivel

Kijelenthető tehát, hogy kibújt a szög a zsákból, fogalmaz az Alapjogokért Központ elemzése,

Brüsszel leleplezte magát, és beigazolta mindazt, amit a magyar kormány már évek óta mond: az Európai Unióban egyértelmű és nyílt pénzügyi zsarolást folytatnak politikai célok érdekében hazánkkal szemben!

A kondicionalitási eljárás megalkotásakor sokan tartottak tőle, hogy az politikai bunkósbot lesz a bizottság kezében a renitens, nemzeti érdekeiket érvényesíteni merészelő tagállamok fegyelmezésére, ám akkor fogadkoztak az érintettek: csak szakpolitikai hiányosságok esetén, az EU pénzügyi érdekeinek védelmére használják majd ezt az eszközt. Von der Leyen nem tett mást a mostani a kijelentésével, mint beismerte, hogy az egész korábbi kommunikációjuk hazugság volt. Egyúttal kezdhet rettegni minden tagállam, amely valamiért magára vonja az EU föderalistáinak haragját.

Brüsszel szembemenne a demokrácia értékeivel

Amit tőlünk kérnek – a migráns- és genderbarát politika támogatása – ráadásul még szembe is menne a demokrácia alapvető értékeivel.

Magyarországon ugyanis a migránskérdésben 2016-ban, a genderkérdésben 2022-ben tartottak népszavazást: előbbin 3,4 millió ember vett részt, akiknek 98,36 százaléka elutasította a kvóta alapú kötelező betelepítést, míg utóbbinál négy kérdésben összesen 3,9 millió ember nyilvánított véleményt, akiknek 95 százaléka kiállt a gyermekek védelme mellett.

Mindezek fényében a magyar kormány nem változtathat irányvonalán, anélkül, hogy szembemenne a választópolgárok túlnyomó többségének akaratával. Meglehet, hogy az emberek véleménye hidegen hagyja a nyugati liberális elitet – amelynek következményeit láthatjuk a gazdatüntetéseken –, de a magyar kormányt nem. Így hát ezek a követelések elfogadhatatlanok.

A dollárbaloldal is szerepet vállalt hazánk meghurcolásában

„Nem lehet szó nélkül elmenni amellett sem, hogy a Magyarországról a dollárbaloldal színeiben kiküldött EP-képviselők milyen dicstelen szerepet vállalnak hazánk meghurcolásában – ami nemcsak pénzügyi megbízóik elvárása tőlük, de egyúttal politikai haszonlesésre is használják. Az ő munkájuk szerepet játszik abban, hogy évek óta nem kapja meg az ország a neki jog szerint járó forrásokat, ezzel jó időre komoly akadályt gördítve a méltó tanári és óvónői béremelés útjába is” – hívta fel a figyelmet az Alapjogokért Központ elemzője. Ám az oktatás ügyében sem érik be ennyivel, és az e heti ülésen a diákok helyzetét is igyekeztek rontani azzal, hogy az Erasmus-programban való részvételük további blokkolására szólítottak fel határozatban.

Forrás: Alapjogokért Központ

A vonatkozó módosítójavaslatot többek között a két momentumos EP-képviselő, Cseh Katalin és Donáth Anna terjesztették be. Miközben az EP balliberális többsége támogatta ezt, leszavazták a Fidesz–KDNP és az EPP bizonyos képviselői által beterjesztett módosítót, amely a helyzet mihamarabbi rendezését javasolta. Legyen tehát szó tanárról vagy diákról, a dollárbaloldal nem fél keresztbe tenni nekik, ha attól politikai előnyt remél.