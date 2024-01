Pedagógusellenes baloldal

Sürgősen revideálniuk kell az álláspontjukat azoknak, akik azzal vádolják a mai magyarországi baloldalt, hogy nem érdekli őket a hazai pedagógusok sorsa. Dehogynem érdekli: mindent megtesznek, hogy ne kapjuk meg a béremelésükhöz szükséges pénzeszközöket. Ezért dolgoznak látástól vakulásig, azaz luxusban élő klasszikusukat idézve: reggel, éjjel meg este. Brüsszelben és Strasbourgban, külföldön és idehaza minden követ megmozgatnak hosszú idő óta, hogy hátráltassák a hazánknak jogszerűen és kötelezően járó milliárdokat, csak hogy a hazai pedagógusok jelentős béremeléséhez elengedhetetlen összegeket ne folyósítsák nekünk.

Így most aztán duplán itathatják az egereket a csalódott és dühös karrierbaloldaliak. Nem elég, hogy Magyarország megkap több mint tízmilliárd eurót, a tegnapi Kormányinfón még azt is bejelentették, hogy a ciklus végéig megduplázzák a tanári fizetéseket. Kell-e ennél nagyobb csapás a polgár- és jobboldalellenes háborúba belekergült aktivistabagázs számára? Hát most hogyan hergeljék a magyar tanári kart a kabinet ellen, ha még ezt a mozgósításra kijelölt argumentációs husángot is kitekerik a kezükből?

Ne legyenek persze senkinek se illúziói, és ne féltse túlzottan az itthoni, amerikai demokrata párti és brüsszeli dróton rángatott NGO-ellenzéket: megtalálják ők a módját annak, hogy továbbra is tüzeljék a tanerőket és a tanulókat. Láttuk, hogy már szinte prevenciós jelleggel is megkíséreltek összeütni egy kis tiltakozó partit nemrégiben a Belügyminisztérium előtt. Látta azonban mindenki, milyen sikerrel: alig lézengtek páran a Széchenyi téren. Hát valami hasonlóra lehet számítani a jövőben is: az ökör következetességével fognak nekiszaladni a falnak az újabb és újabb, egyre néptelenebb, résztvevőmentesebb akció- és tüntetésimitációkkal. Már csak az hiányzik, hogy kimondottan, nyíltan a tanárok és a diákok ellen tartsanak demonstrációt. Ennek a valószínűségét növeli, hogy a pedagógusok és a tanulók elsöprő többsége láthatóan bojkottálja a militáns megmozdulásai­kat. Nem is csoda: a baloldal pedagógus- és diákellenessége a hazai Brüsszel- és Nyugat-szervilis sajtó minden leplező és elfedő erőfeszítése dacára az oktatásban tevékenykedők előtt is egyértelművé vált.