Ezért lesz nagyon nehéz dolga Donald Tusk kormányának

A kormánykoalíciót alkotó négy tömörülés – a Polgári Koalíció (KO), a Lengyel Parasztpárt (PSL), a Lengyelország 2050 és a Baloldal – között világnézeti (pl. abortusz) vagy gazdasági (pl. a Polgári Platform által ígért adómentesség 60 ezer zloty – 5,24 millió Ft – éves jövedelemig) kérdésekben is viták vannak. Az ellentétek várhatóan tovább fognak mélyülni a következő hónapokban. A hegemóniára törekvő Tuskkal egyet nem értő koalíciós pártoknak nem szükséges nyíltan fellépniük a miniszterelnök ellen, elegendő tartózkodniuk vagy hiányozniuk egyes szavazásoknál, hogy a PiS képes legyen elutasítani egy-egy vitás törvényjavaslatot – mutat rá cikkében Jan Fiedorczuk.

A kormánykoalíció csak addig marad egységes, amíg választói megelégszenek a „PiS-telenítési” programmal. Ám a bosszúhadjárat fél vagy legfeljebb egy évig tarthat, addigra elkerülhetetlen lesz a fontos ügyekkel való foglalkozás. Bárhogy fogadkozik a jobboldalhoz ideológiai szempontból közelebb álló két párt, a koalíciós PSL és a független Konföderáció, hogy nem lépnek szövetségre a PiS-szel, az eszmei rokonság arra késztetheti képviselőiket (összesen 45 szavazat, amihez hozzá lehet számítani még néhány jobboldali képviselőt a kis pártokból), hogy fékezzék a KO vagy a Baloldal radikálisabb törekvéseit. Megfelelő „széljárás” esetén a PiS akár a blokkoló kisebbség szerepét is játszhatja.

Donald Tusk legnagyobb akadálya Andrzej Duda elnök

A PiS fő aduja változatlanul a jobboldali táborból megválasztott Andrzej Duda államfő, aki vétót emelhet a parlament által megszavazott törvények ellen, vagy alkotmánybírósági normakontrollt kérhet róluk, megbénítva a kormány tevékenységét. Az elnöki vétó parlamenti leszavazásához

háromötödös parlamenti többségre lenne szükség – a képviselők legalább felének jelenlétében –, ami a koalíciónak még a Konföderáció esetleges támogatásával is hiányzik.

Andrzej Duda független személyiség, a PiS-kormány által elfogadott több törvényt is megvétózott. Még csak 51 éves, bizonyára gondol a jövőjére második hivatali időszakának 2025-ben esedékes lejárta után. Nemzetközi politikai karrierre nemigen számíthat, ebben a jelenlegi koalíció aligha támogatná. Kézenfekvőnek tűnik, hogy a 74 éves Jaroslaw Kaczynskitől, annak előbb-utóbb esedékes nyugdíjba vonulása után, átvenné a PiS elnökségét. Nem fordíthat hátat a konzervatív választóknak, sem a PiS politikusainak, ha a jobboldalon továbbra is jelentős szerepet akar játszani, ezért minden bizonnyal blokkolni fogja a balközép koalíció „forradalmi” törvényjavaslatait.

A lengyel köztévé erőszakos megszállását tüntetések követték. Fotó: Czarek Sokolowski

A PiS kezében más kulcsfontosságú intézmények is maradtak, köztük az egyik legfontosabb, az alkotmánybíróság. A testület jelenlegi elnöke, Julia Przylebska mandátuma csak 2024 decemberében jár le (bár ebben is vita van Tusk pártja és a PiS között). Az elmúlt hetek történései, a közszolgálati média ügyében rekordgyorsasággal elfogadott határozatok jelzik, hogy ha a testületnek módjában áll akadályokat gördíteni a balközép kormány útjába, meg is fogja tenni.

Az első ilyen „aknát” a PiS már el is helyezte Tusk útjában, amikor az alkotmánybíróságtól az állambíróságról (Trybunal Stanu) szóló törvény egyes előírásainak felülvizsgálatát kérte, köztük azét, amely a jegybankelnök állambíróság elé állításához meghatározott többséget szabályozza, vagy amely arról rendelkezik, hogy a szejm által megvádolt személyt felfüggesztik hivatali tevékenységében. A jelenlegi elnök, Adam Glapinski mandátuma 2028-ig tart, vagyis Tusknak addig számolnia kell a jegybankelnökkel.

Novemberben, már a választási vereség után, de még a távozó kormány időszakában választották meg újabb öt évre a Pénzügyi Felügyelő Bizottság (KNF) elnökét, Jacek Jastrzebskit. A KNF kulcsfontosságú intézmény a bankrendszer, a biztosítások, a tőzsde vagy a befektetési és nyugdíjalapok szempontjából. Elnökének leváltása gyakorlatilag lehetetlen, a kormány legfeljebb négy tagját cserélheti ki, a többséget továbbra is az elmúlt években kinevezett tagok adják. A Business Insader szerint a KNF-nek lényegi befolyása van a kormányra, mert utasításaival korlátozhatja a pénzforgalmat. Elnökének újabb mandátuma azért is kellemetlen meglepetés a koalíció számára, mert egyes baloldali politikusok már utaltak arra, hogy a választási ígéretek teljesítése végett jelentősebb mértékben megadóztatnák az állami vállalatok nyereségét.