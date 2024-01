Felrobbant egy autó Rotterdamban, brutális a látvány, három eltűnt után még mindig kutatnak + fotók

A felrobbant autó melletti lakóházban tűz ütött ki, amit a tűzoltók időközben eloltottak, így az igazságügyi nyomozók megkezdhették a robbanás okának vizsgálatát.

Legalább két ember megsérült, egyiküket kórházba szállították, a háztömbben élő több tucat lakót evakuálták, három embert továbbra is eltűntként kezelnek.

Fotó: ANP via AFP

A rotterdami rendőrség szóvivője azt mondta, hogy az okokról csak akkor lehet bizonyítékokat keresni, ha biztonságosan be lehet jutni az épületbe. Ekkor tudják ellenőrizni azt is, hogy a három eltűntet a romok temették-e maguk alá. Felkutatásukra drónokat is használnak.