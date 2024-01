Hiába tagadja a demokrata elnök, járt-kelt Epstein luxusotthonaiban

A nemrégiben előkerült dokumentumok minden bizonnyal nemcsak a volt elnök hírnevének, de a Demokrata Pártnak sem tesz jót. Az iratokból ugyanis az is kiderült, Clinton egyik nap berontott a Vanity Fair amerikai magazin szerkesztőségébe, és megfenyegette a szerkesztőt egy éppen készülő, Epsteinről szóló cikk miatt, mondván:

ne merjenek szexkereskedelemről szóló cikkeket írni a jóbarátjáról.

Bill Clinton és Ghislaine Maxwell a híres Lolita Express fedélzetén. Fotó: MEGA

Az esetet Virginia Giuffre hozta nyilvánosságra, aki szintén Epstein és társaságának volt az áldozata. Clinton azonban később már nem vállalta a felelősséget: nem ismerte el barátságát Epsteinnel, és azt mondta, nem tudott a szexkereskedelemhez kapcsolódó üzelmeiről. Arról is beszélt, hogy sosem volt Epstein „pedofilszigetén” – így nevezték el az üzletember egykor tulajdonában álló Little Saint James szigetet. Márpedig Clinton érintettségét más áldozatok is igazolták. Johanna Sjoberg szerint Epstein állítólag azt mondta a volt elnökről, lányokra utalva,

fiatalon szereti őket.

Hozzátette: Epstein és Clinton jó kapcsolatban volt egymással.

A szexuális bűncselekményeket elkövető Epstein rendkívül ocsmány bűntettei szennyesként vetülnek a volt demokrata elnök Clintonra, aki annyira szeret az ártatlanság fényében fürödni. úgy látszik, a botrány nem ismer határokat, és a volt elnök szoros kapcsolata a szexuális ragadozóval rendkívül nehéz helyzetbe hozhatja a többi demokrata párti képviselőt.