Titkos tervet fedett fel Jeffrey Epstein testvére Tucker Carlsonnak

Rengeteg a kérdés Jeffrey Epstein halálának körülményei kapcsán, és egyetlen élő hozzátartozója, a testvére, bárhonnan próbált információt szerezni, falakba ütközött – derül ki abból a videóból, amelyet Tucker Carlson készített. Biztonságát féltve Mark Epstein, aki sikeres ingatlanfejlesztő New Yorkban, az arcát nem adta a beszélgetéshez.

Mint elmondta, eleinte nem kételkedett abban, hogy a testvére öngyilkos lett. Azonban látva a boncolási jegyzőkönyveket, amelyek inkább a gyilkosságot tartották valószínűnek, de további vizsgálatot tartottak szükségesnek, kételkedni kezdett. Kétsége csak erősödött, amikor egy magas rangú orvosszakértő néhány nappal később (tehát feltehetően részletes vizsgálat nélkül) mégis öngyilkosságnak minősítette az esetet.

Az öngyilkossági teória azért is valószínűtlen, mert Epstein épp óvadéki tárgyalásra várt, tehát lehetséges volt, hogy néhány nap múlva szabadlábra kerül.

Mark Epstein sok kérdésére nem kapott választ a hatóságoktól, a rendelkezésére álló információk pedig csak újabb kérdéseket vetnek fel. Ilyen például az, hogy a láthatóan halott Epsteint még a halottkém kiérkezése előtt elvitték a cellájából a börtön gyengélkedőjére. Ráadásul levágták róla a ruháját, ami szintén szabálytalan és értehetetlen egy ilyen helyzetben.

Az sem világos, kik lehetettek aznap éjjel abban a blokkban, amelyben Epsteinén kívül még hét másik cella volt. Mark Epstein szeretné megtudni, hogy például helyeztek-e át valaki a blokkba a testvére halála előtti egy-két hétben.

További kérdéseket vet fel, hogy a boncolásokon készült fotók nem támasztják alá azt az elméletet, amelyet az igazságügyi minisztérium meglehetősen elhúzódó vizsgálata után készült jelentés vázol fel. Ha pedig a minisztérium jelentése nem fele meg az igazságnak, az azt jelentheti, hogy megpróbálnak eltussolni valamit.

Bár a testvérek évek óta nem találkoztak, és Epstein letartóztatása után nem is beszéltek egymással, Mark Epsteint is megpróbálták belekeverni testvére ügyeibe, még halálos fenyegetéseket is kapott.

Egyszerűbb lenne az életem, ha öngyilkos lett volna. Akkor magam mögött tudnám hagyni [a történteket]

− mondta el Mark Epstein Tucker Carlsonnak.

Egy másik videóban Carlson Clay Higgins louisianai képviselővel beszélgetett, aki a képviselőház belbiztonsági bizottságának tagjaként sokkoló bizonyítékokra bukkant a Capitolium 2021. január 6-i ostromával kapcsolatban.

Higgins a belbiztonsági bizottság 2022-es meghallgatásán közvetlenül nekiszegezte a kérdést Christopher Wray FBI-igazgatónak, hogy volt-e az FBI-nak beépített embere a január 6-i lázadók között, illetve voltak-e az FBI-nak Trump-támogatónak öltözött emberei a Capitoliumban ezen a napon. Bár Wray-től csak homályos tagadást kapott, addigi nyomozása során a képviselő már bizonyítékokat látott arra, hogy az FBI beépített emberei hónapok óta manipulálták az amerikaiakat online csoportokban, és szabályosan odacsalták őket a Capitoliumhoz az ominózus napra.

Higgins arra is rámutatott, hogy a Capitoliumnak nincs annyi bejárata, hogy ne lehetett volna megvédeni a betörni készülő tüntetőktől. Ráadásul az épület kész labirintus, a főbb tisztségviselők irodái nincsenek kitáblázva, így az is valószínűtlen, hogy kapásból megtalálták volna Nancy Pelosi akkori demokrata házelnök irodáját, ahol aztán azok a fotók készültek, amelyek az egész világsajtót bejárták.

A képviselő által látott bizonyítékok alapján óvatos becslések szerint is legalább kétszáz beépített FBI-os vehetett részt az eseményekben. A terv valószínűleg nem egyetlen ember műve, valószínűbb, hogy a demokrata párt és az FBI köreiben található liberálisok ötlete volt a Trump körül csoportosuló mozgalom megtörésére.

A képviselőház vizsgálóbizottságai jelenleg is dolgoznak azon, hogy olyan ügyiratot állítsanak össze, amely megállja a helyét, és tekintve, hogy több ezer amerikait csaltak csapdába az egész országból, óriási aktáról van szó.

Közelebb vagyunk ahhoz, hogy felfedjük a válaszokat, amelyekkel már rendelkezünk

− mondta el Clay Higgins Tucker Carlson videójában.

A képviselő azt is felvetette, hogy nyilvánosságra kellene hozni azt a nyolcvanezer órányi videó- és hangfelvételt, amivel a hatóságok rendelkeznek, ebben pedig számít Mike Johnsonnak, a képviselőház elnökének az állhatatosságára.

Borítókép: Jeffrey Epstein (Fotó: Rick Friedman/Corbis via Getty Images)