Kiderült, hogyan verte át az izraeli titkosszolgálatot a Hamász

Még az izraeli szakértők is értetlenül álltak előtte, hogyan volt lehetséges, hogy október hetedikén a Hamász így meg tudta lepni a világ egyik legjobb hírszerzésével rendelkező Izraelt. Habár a felelősségre vonás valószínűleg csak a gázai háború lezárulása után kezdődik meg, úgy tűnik a legnagyobb felelősség mégiscsak a titkosszolgálatokat terheli.

Csak öt ember tudott róla

A Hamász vezetéséhez közel álló palesztin források alapján most képet kaphatunk arról, hogyan volt képes a terrorszervezet titokban tartani nagyszabású akcióját – idézett egy most publikált jelentést a The Jerusalem Post.

Eszerint a siker abban rejlett, hogy mindössze öt ember tudott a támadás pontos időzítéséről és módjáról.

Mindannyian a Hamász legfelső vezetéséhez tartoztak: köztük volt például Jahja Szinvár, a gázai övezeti vezetője és az ő testvére, továbbá Muhammad Deif katonai parancsnok. A lap szerint meglepő módon nem vett részt viszont a döntésben Iszmail Haníje, a terrorszervezet külföldön élő vezetője, illetve Száleh Arúri, akivel éppen minap végzett egy izraeli légicsapás Bejrútban.

A jelentés szerint kizárólag az öt vezető ismerte a pontos terveket, célokat és az időzítést. Viszont még ők is az utolsó pillanatig titkolóztak. Mindössze három nappal október hetedike előtt adták parancsba, hogy készüljenek fel a támadásra, a végső döntés pedig előző éjjel, október hatodikán született meg.

Régóta készülhettek

Palesztin források szerint eredetileg a Hamász egy mindössze hetven fős elit alakulatát képezték ki a feladatra az elmúlt években. Velük leginkább azt gyakoroltatták, hogy izraeli településeket rohannak le. Azt viszont még ők sem tudták, hogy miért kapják a kiképzést, továbbá mikor és hogyan fogják hasznosítani a tanultakat. Titoktartást fogadtak, a tervek egy része mégis kiszivárgott, az Izraeli Védelmi Erők részben tudtak róla, hogy valami készül.

Ez azonban most hátrányukra válhatott, már 2014 óta érkeztek ugyanis információk arról, hogy a Hamász izraeli területeket rohan le. Mivel az elmúlt tíz évben sem történt semmi, ezek eltúlzott álmodozásnak tűntek, melynek nincs semmi realitása.

Mint utóbb kiderült, a terveket azonban sosem söpörték le teljesen az asztalról, csak kivártak a megfelelő pillanatra.

Túlnyerték magukat

Az is megerősítést nyert ugyanakkor, hogy a Hamász messze „túlteljesítette” eredeti célját. Az eredeti terv az volt, hogy harcosaik több ponton áttörik a határkerítést, illetve siklórepülőkön hatolnak be izraeli területekre, közben rakétaesőt zúdítanak az ellenfélre, hogy a meglepetés erejével csapjanak le. Céljuk az volt, hogy minél több izraeli katonát raboljanak el – akiket aztán alkudozásra használtak volna fel.

Azonban még a terroristákat is meglepte, hogy mennyire nem ütköztek ellenállásba.

Ezt látva mintegy másfél óra utan, valós időben rendelték el újabb hullámok megindítását, és vontak be újabb, kevésbé képzett egységeket, illetve más szervezeteket a támadásba.

Borítókép: Kiégett autók a Hamász október hetedikei támadása után. (Fotó: JACK GUEZ / AFP)