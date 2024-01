Kiszámolták, mennyibe kerülnek a migránsok Németországnak

A szakértő szerint ez a fenntarthatósági rés 19,2 ezer milliárd euróra fog nőni, ha Németország továbbra is évente háromszázezer bevándorlót fogad be. Ha viszont most véget vetnének az engedékeny migrációs politikának, akkor is 13,4 ezer milliárd euróra rúgna a rés. Így adódik az, hogy ha továbbra is tömegesen beengedi a migránsok a német kormány az országba, akkor 5,8 ezer milliárd euróval károsítja meg hosszú távon az adófizetőket.

Ez az ára a bevándorlásnak a jelenlegi rendszerünkben

– jelentette ki a közgazdászprofesszor.

Most úgy tűnik, hogy a migránsoknak legalább hat évre van szükségük ahhoz, hogy a német munkaerőpiacon elhelyezkedjenek, ez idő alatt pedig alig fizetnek be a társadalombiztosítási rendszerbe. Ám azután sem javul sokat a helyzet.

Mivel a képzettségük hiánya miatt lényegesen kevesebbet tudnak keresni, mint a németek, kevesebb adót és járulékot is fizetnek. Viszont ugyanolyan betegségi, ápolási és nyugdíjellátást kapnak.

Raffelhüschen egy példával szemléltette a problémát, ami nem akar észrevenni a szociáldemokrata–zöld–liberális szövetségi kormány. Egy menedékkérő 26 évesen érkezik Németországba, két-három év után elutasítják, de „megtűrt” státussal maradhat az országban. Ezután jó esetben képesítést szerez, és 35 évesen már dolgozni is tud – ha akar. Annak ellenére kap nyugdíjasként majd ellátást, hogy ehhez csak a töredékét fizette be a karrierje során. A különbözetet így a többi adófizetőtől kell elvenni.

Ha így folytatjuk, olyan hülyék leszünk, mint egy szénakazal

– jelentette ki a professzor.

A német kormány csaknem ötvenmilliárd eurót különített el a migrációra a költségvetésében idénre, ebben ráadásul még nem szereplenek a társadalombiztosítási rendszer többletköltségei. A mostani számítások szerint még évi százezer képzett szakmunkás további bevándorlása esetén is veszteséges lenne Németország az elkövetkező években.

