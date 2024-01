Lemond az amerikai lőfegyverszövetség elnöke + videó

Az amerikai Nemzeti Lőfegyverszövetség (National Rifle Association, NRA) nevű jogvédő csoport elnöke, Wayne LaPierre bejelentette lemondását – a döntést éppen egy korrupciós per előtt hozta meg. Az NRA LaPierre vezetése alatt erős lobbicsoporttá nőtte ki magát, azonban a közelmúltban pénzügyi visszaélésekkel kapcsolatos vádak árnyékolták be a szervezet jó hírét, melyek nyomán Letitia James, New York állam főügyésze korrupciós perre készül az NRA ellen.

Noha az amerikai sajtó szerint LaPierre távozásának hátterében a per áll, az NRA azt állítja, egészségi okokra vezethető vissza a döntés. A végleges lemondásra azonban csak akkor kerülhet sor, miután az NRA szavahihetőségét bírósági vizsgálatnak vetik alá. A hétfőn kezdődő tárgyalás Manhattan egyik bíróságán LaPierre nélkül folyik majd. James ügyész, akit az NRA politikai indítékokkal vádol, elmondta,

Wayne LaPierre korszakának vége az NRA-ben. LaPierre lemondása megerősíti az ellene felhozott vádakat, de nem mentesíti a felelősség alól

Kris Brown, a fegyveres erőszakot megelőző csoport elnöke gúnyosan „gondolatokat és imádságokat” küldött LaPierre-nek, utalva arra, hogy akik állításuk szerint sajnálják a lövöldözések áldozatait, nem hajlandók szigorúbb fegyverviselési törvényeket követelni. Phil Journey, az NRA korábbi elnökségi tagja kiemelte tagságuknak és bevételeiknek a csökkenését, és kijelentette:

Nincsenek abban a helyzetben, hogy 2024-ben politikailag relevánsak legyenek.

Az, hogy az NRA képes lesz-e talpra állni, a közelgő perben nyújtott teljesítményétől függ.

Borítókép: Wayne LaPierre, az amerikai Nemzeti Lőfegyverszövetség elnöke (Fotó: AFP/Getty Images/Scott Olson)