Moszad-vezető: Likvidálni fogják a Hamász-támadás minden végrehajtóját

Ma is egy háború kellős közepén vagyunk. A Moszadnak ma is, akárcsak ötven évvel ezelőtt tette, el kell számoltatnia azokat a gyilkosokat, akik most október 7-én a Gázai övezetből megtámadták a dél-izraeli településeket, de a támadás kitervelőit és az irányító parancsnokokat is