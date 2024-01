Prioritás lesz a soros elnökség alatt az illegális bevándorlás mérséklése

– Tehát az eszkaláció megakadályozása mindkét fegyveres konfliktus esetén kulcskérdés mind a kettőnk számára – húzta alá. Majd rámutatott, hogy hazánkhoz hasonlóan Görögország is érzékeny a nemzetiségi jogok tiszteletben tartására a határon kívül élő görög közösségekre tekintettel. – Egyetértettünk abban, hogy a nemzeti kisebbségek jogainak kérdését nem hagyhatjuk lenyomni azzal, hogy azok kétoldalú kérdések. A nemzetiségek jogainak tiszteletben tartása igenis nemzetközi jogi kérdés, igenis a jogállamisághoz tartozó kérdés, ezért azt nemzetközi szinten is mindig napirenden kell tartani – hangsúlyozta.

Görögország lehet a gázszállítás új tranzitállama

Szijjártó Péter, aki a nap folyamán a görög, a bolgár és a román energiaügyi miniszterrel is találkozott, arra is kitért, hogy jelen helyzetben az energiaellátás biztonsága kulcskérdés, fontos az újabb források és szállítási útvonalak bevonása, márpedig Magyarország földgázellátása szempontjából ezen a téren Görögország elkerülhetetlen tranzitállam lesz. Ezért üdvözölte, hogy a Bulgáriát Görögországgal összekötő földgázvezeték kapacitását már a jövő évben hárommilliárdról ötmilliárd köbméterre bővítik, így a görög LNG-kikötők is számításba jöhetnek majd.

Görögországon keresztül új szállítási útvonalakat lehet majd figyelembe venni a magyar földgázellátás biztonsága szempontjából

– jelentette ki.

– Minél jobban össze vagyunk kötve a szomszédokkal és a velünk szomszédos térséggel, annál nagyobb biztonságban vagyunk az energiaellátás szempontjából” – vélekedett. „Ezért is nagyon fontos, hogy megállapodások születtek arról, hogy a következő öt esztendő során két fontos újabb villamosáram-összeköttetéssel fogunk rendelkezni déli-délkeleti irányba – fűzte hozzá.