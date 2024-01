Szánthó Miklós: Ha a jobboldali erők összefognak, megállíthatatlanok

A helyes út: Spanyolország, Magyarország és Európa jövője címmel tartottak kerekasztal-beszélgetést Juan García-Gallardo, Kasztília és León tartományi alelnökével az Alapjogokért Központban. A rendezvényen Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója köszöntőjében kiemelte, hogy Kasztília tartomány a jobboldali visszahódítás iskolapéldája, hiszen míg 2019-es választásokon egyetlen mandátumot szerzett a jobboldal, 2022-ben már 13-at.

Ez is jól mutatja, hogyha a jobboldali erők összefognak, megállíthatatlanok. Itthon ezt úgy mondjuk: együtt erő vagyunk

− mondta. – Az Alapjogokért Központ és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) együtt tesz az összefogásért. A spanyol és a magyar jobboldal is tisztában van vele, hogy a konzervatív oldal küzd a globalista baloldallal, akik mindent eltörölnének. Itt a józan ész forradalmára van szükség − mondta Szánthó Miklós. Kiemelte, hogy nagy szükség van a keresztény hitre, hiszen, mint fogalmazott, „hit nélkül nincs önvédelem, hit nélkül a genderfluidba, a gazdasági összeomlásba fogja magát kormányozni Európa”.

Június 9-én az európai választásokon hatalmas a tét: mi nem elhagyni akarjuk Brüsszelt, hanem visszafoglalni, ezért nagyobb tétje van a választásoknak, mint valaha. Sok spanyol európai parlamenti képviselő kiáll a józan ész mellett, sőt vannak olyanok is, akik a magyarok mellett is kiállnak, ez pedig tabudöntögetőnek számít ott

− fűzte hozzá. – Mi már tavaly is tudtuk, hogy együtt erő vagyunk, ezért is mondtuk már a CPAC Hungaryn is ezt. Sikerült akkor a globalista-liberális rémálmot megvalósítani és végül a kultúrharc frontvonalába kerültünk − magyarázta.

Felidézte, hogy idén áprilisban ismét megrendezik a CPAC Hungaryt, ahol előbb elkezdődik a brüsszeli mocsár lecsapolása. Hozzátette, hogy a szuverenitás és a demokrácia védelme mind a magyaroknak, mind pedig a spanyoloknak fontos.

Meg kell nézni, hogy a baloldal szélsőséges erőkkel szövetkezik, hogy gyengítse az államot. Láthatjuk spanyoloknál, ahol terrorista erőkkel álltak össze, itthon pedig a baloldal a Soros-hálózattal vagy a globalista erőkkel áll össze, hogy megdöntsék a demokratikusan megválasztott magyar kormányt. A demokráciát is védenünk kell. Számítunk a spanyol szövetségeseinkre, legkésőbb áprilisban a CPAC Hungaryn találkozunk

− tette hozzá Szánthó Miklós.

Juan García-Gallardo, Kasztília és León tartományi alelnöke elmondta, hogy „Orbán Viktornak igaza van, amikor azt mondja, hogy meg kell védenünk a határainkat, a családjainkat a globalistáktól”. – Brüsszel meg akarja mondani, hogy mit tanítsunk a gyermekeinknek, úgy gondolják, hogy a gyerekek az övéik, de ez nem igaz, hiszen a családhoz tartoznak. Egy kis brüsszeli csoport azt hiszi, hogy ők építik Európát, de ez sem igaz. Sokan vagyunk benne és meg kell tartani a szuverenitásunkat, csak úgy építhetjük fel Európát. Nincs egyetlen megoldás az összes gondra, meg kell találni azt, hogy kinek mi a jó − fűzte hozzá.

Meg akarjuk védeni a hazánkat, a határainkat, a gyermekeinket, ezeket pedig tanulhatjuk Magyarországtól

− hangsúlyozta Juan García-Gallardo.

Magyarországgal példálóznak

– Magyarország egy modellként működhet a családi törvények miatt, hiszen a magyar kormány sokban segíti a családokat, hogy gyermekeket vállaljanak – magyarázta a spanyol politikus, aki szerint tenni kell azért, hogy pozitívabban álljanak hozzá az emberek az élethez. – Láttam, hogy Magyarország családbarát ország, ez jólesett nekem, mint leendő apának. A magyar kormánynak a családok fontosak és tesznek is értük, ezt akarjuk mi is − jelentette ki.

Borítókép: Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója (Fotó: MTI/Soós Lajos)