Szexuális zaklatás, verekedés és erőszak uralja a német közterületeket

A bűncselekményeket általában nyilvános helyen követik el, például az utcán vagy a buszon, valamint a nyári hónapokban májustól szeptemberig. A hatóságok természetesen a legtöbb esetben sokáig semmit nem közölnek az elkövetők származásáról.

Egy közelmúltbéli eset: a bajorországi Regensburgban fényes nappal erőszakoltak meg egy fiatal nőt. A kora délutáni órákban két férfi (mindketten a húszas éveik végén jártak) a főpályaudvar közelében először az időt kérdezték meg egy 27 éves lánytól, majd követték őt, végül berángatták egy bokorba. Az egyik megerőszakolta, míg a másik a közelben őrködött. A nő bevallása szerint mindkét férfi arab lehetett.

Egy 14 éves fiú megszúrt egy hétéves gyereket, és késsel súlyosan megsebesített egy 63 éves férfit egy regensburgi pszichiátriai kórházban. Nem zárták ki a szélsőséges hátteret, és a müncheni ügyészség vette át az irányítást. Azóta az ügy elhalt, és többet nem lehetett hallani a feltételezett szélsőség típusáról. A gyerek belehalt a sérüléseibe. Információk szerint az elkövető nem sokkal a bűncselekmény előtt tett közzé egy képet, amelyen késsel a kezében pózolt, így nem zárható ki a terrorizmus sem.

Úgy tűnik, hogy a szexuális ragadozók szabadon kóborolhatnak. A müncheni S-Bahnon a napokban egy, a rendőrség által is ismert szomáliai férfi szexuálisan zaklatott egy nőt, akit arcon ütött, inzultált és ellökte az áldozat segítségére siető idősebb hölgyet is. Ezt követően a szomáliai migráns az őt elvivő rendőröket is sértegette.

A tömegközlekedési eszközökön elkövetett bűncselekmények kétharmadát bevándorlók követik el

A rendőrségi bűnözési statisztikákban egy ideje a német útlevéllel nem rendelkező elkövetők száma erősen felülreprezentált.

Hans-Jürgen Gossner, az Alternatíva Németországért (AfD) parlamenti képviselőjének a Baden-Württemberg tartomány parlamentjében végzett vizsgálata már 2022-ben a helyi tömegközlekedési bűncselekmények növekedését tárta fel. Az afgánok 136 százalékkal több bűncselekményt követtek el, a tunéziaiak pedig 117 százalékkal.

A német szövetségi rendőrség (Bundespolizei) tisztje 2023. október 11-én a kelet-németországi Forst közelében kíséri el a migránsok egy csoportját egy járőrözés közben a lengyel határ közelében. Fotó: AFP/Jens Schlueter

Összességében csaknem harmadával (31 százalékkal) nőtt a bűncselekmények száma a baden-württembergi tömegközlekedési eszközökön, az összes bűncselekmény kétharmadát német állampolgársággal nem rendelkezők követik el.