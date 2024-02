A KISZó kiemelte, a 2022-es adatokhoz képest 16 százalékkal nőtt a legalább egymillió hrivnyányi vagyonnal rendelkező ukránok száma – erről már Danilo Hetmancev, az ukrán parlament pénzügyi adó- és vámpolitikai bizottságának elnöke beszélt. A kárpátaljai lap korábban arról is írt, hány milliomos van Kárpátalján: az adatok szerint a térségből 94-en vallott be egymillió hrivnya feletti bevételt – köztük 33-an Ungváron, 14-n pedig Munkácson élnek. A legnagyobb összeget egy ungvári lakos jelentette be, 9,3 millió hrivnyát (közel 87 millió forint), melyet osztalékként kapott.

Borítókép: Illusztráció: Szinte elnéptelenedett utca Kijevben 2022. március 10-én (Fotó: MTI/EPA/LUSA/Miguel A. Lopes)