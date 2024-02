Francia sokk: az Európai Bizottság szemében Orbán Viktor rosszabb, mint a Hamász

Felháborító, hogy politikai okokból szankciókat alkalmaznak a magyar diákokkal szemben, miközben eddig az Erasmus és a Horizont soha nem volt politizálás tárgya – áll a Le Figaro oldalán megjelent publicisztikában, amely rávilágít arra, hogy még a Gázai Iszlám Egyetem is csaknem kétmillió euró támogatást kapott az Európai Uniótól, annak ellenére, hogy erős kötődése van a Hamász terrorszervezethez – szúrta ki a Mandiner.

Úgy látszik, hogy az Európai Bizottság szemében Orbán Viktor jelenléte rosszabb, mint a Hamászé

– mutatnak rá a szerzők.

A cikk felhívja a figyelmet arra, hogy Franciaországban is helyet kapnak helyi képviselők az egyetemek igazgatótanácsában. Magyarországon a 111 kuratóriumi helyből 11-et töltöttek be a Fidesz tagjai, a bizottság erre hivatkozva vezetett be példátlan szankciós intézkedést, pedig azóta le is mondtak a helyekről.

Ami még rosszabb: meg sem várva a tárgyalások végét, egyes európai ügynökségek már el is rendelték a különböző kutatási konzorciumoknak, hogy zárják ki magyar partnereiket

– háborognak a publicisták, akik úgy vélik, a döntéssel a magyar fiatalokat akadályozzák meg abban, hogy a demokrácia más modelljeit is megismerhessék, pedig a bizottság feladata többek között az is, hogy hozzájáruljon a jövő európai állampolgárainak képzéséhez – olvasható a Mandiner oldalán.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Tanács elnökével, Charles Michellel közösen tartott sajtóértekezleten az Európai Unió tagországai állam- és kormányfőinek rendkívüli csúcstalálkozóján Brüsszelben, 2024. február 1-jén (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)