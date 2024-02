Geert Wilders: Hollandia Európa bolondja

– Az ukránok tömegesen jönnek Hollandiába. Nem a háború miatt, hanem az ingyenes lakhatás, az ingyenes ellátás és a munkánk miatt. Még egyszer: Európa bolondjai vagyunk – idézte a The Telegraph brit konzervatív lap Geert Wilders holland jobboldali politikus szavait.

Az ENSZ adatai szerint a közel 18 milliós Hollandia még a háború sújtotta Ukrajnához közelebb fekvő országoknál is jóval több ukrajnai menekültet fogadott be: a január végén közzétett adatok szerint több mint 149 ezren választották a nyugat-európai országot.

Oekraïners massaal naar Nederland vanuit de hele EU, niet vanwege de oorlog, maar voor gratis huisvesting, gratis zorg en onze banen. Nederland is opnieuw de dorpsgek van Europa. https://t.co/RuTERRd77T — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 19, 2024

Wilders korábban annak is hangot adott, Hollandia Ukrajna-politikájában változtatásokra van szükség: javaslatai szerint le kellene állítani a Kijevnek nyújtott katonai segélyt is, ugyanis hazájának is szüksége van a fegyverekre az önvédelemhez. Noha a bevándorlásellenes Szabadságpárt (PVV) vezetője győzelmet aratott a tavaly novemberi választásokon – pártja a szavazatok 23,49 százalékát szerezte meg –, egyelőre nem sikerült kormányt alakítania, a koalíciós tárgyalások ugyanis megakadtak. Múlt hétvégén a leköszönő Mark Rutte miniszterelnök garantálta Ukrajna hosszú távú támogatását Hollandia részéről, és közölte, Wilders nem fog olyan koalíciós partnert találni, aki hajlandó lenne mérsékelni a Kijevnek nyújtott támogatást.