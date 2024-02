Soros részvételével döntötték el Kijevben, mi lesz Oroszországgal

– Legfrissebb felmérések szerint a Bojko Boriszov vezette GERB a legnépszerűbb, és egész Európában azt látni, rohamosan tör előre a jobboldal. Európában várható jobboldali eltolódás a júniusi európai parlamenti (EP) választások után?

– 1989-ben részt vettem a bolgár rendszerváltásban, már 1990-ben az ellenzéki képviselet, a Demokratikus Erők Szövetsége (SzDSz) tagja voltam, utána lettem alkotmánybíró, és két évvel ezelőttig Bojko Boriszov pártjának voltam parlamenti képviselője. A 2024-es év változása nagyobb fordulat lesz, mint ami 1989-ben volt. A berlini fal leomlása és a kommunizmus összeomlása érintette az egész keleti tömböt, a mostani viszont egész Európára és az amerikai elnökválasztásra is hatással lesz. A változás tíz éve kezdődött, Tusványoson 2014-ben Orbán Viktor bejelentette, Magyarország az illiberális demokráciát választja, magába foglalva a nemzeti szuverenitást, a történelem iráni hűséget, a hagyományos család értékét. Majd 2015-ben Orbán Viktor egyedül mondta, hogy a migránsok a terrorizmus falovai. A bekövetkezett változások és az illiberális politika sikere példaként szolgál európai polgárok millióinak.

Ha Orbán Viktor eljönne Bulgáriába, és beszédet mondana, nem túlzok, százezrek jönnének meghallgatni, annyira népszerű a miniszterelnök és politikája.

Magyarországon mintegy hárommillióan mondták, sikeres az Orbán-politika. És mi történt Európában… Ki gondolta volna, hogy Németországban az Alternatíva Németországért (AfD) második, a volt NDK-ban pedig első politikai erővé válik? Még a német liberális sajtó is elismeri, hogy szeptemberben Szászországban, Türingiában és Brandenburgban megnyerik a választásokat – bármennyire is próbálják betiltani a pártot. Ki gondolta volna, hogy Geert Wilders nyerni fog Hollandiában? Giorgia Meloni miniszterelnök lett, Portugáliában az André Ventura vezette Elég! (Chega!) párt már 20 százalékos támogatottsággal bír. Az orbanizmus olyan jelenség, amelyik túlmutat Magyarország határain, Donald Trumpot is elérte. Hogyan lehet megmagyarázni, hogy egy ilyen kis ország miniszterelnökét meghívják Texasba, Dallasba, a CPAC konferencián nyitóbeszédet mondott és már harmadszor rendezik meg Budapesten a fórumot?