Zelenszkij csúnya játékot űz

Zelenszkij még nem nevezte ki az új budapesti nagykövetet

Tavaly nyáron a sajtóban sorra jelentek meg a hírek arról, hogy Novák Katalin köztársasági elnök, valamint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is jóváhagyta a leendő nagykövet, Fegyir Sándor agrémentjét, azaz a befogadó nyilatkozatot. Sőt, már olyan is volt, aki interjút készített az új (most már tudjuk, nem létező) ukrán nagykövettel. Ahhoz azonban, hogy a diplomata Kijevet képviselje hazánkban, személyesen kell Budapestre érkeznie és megbízólevelét át kell adnia Novák Katalinnak, ám ehhez elengedhetetlen, hogy az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij hivatalosan kinevezze a budapesti kirendeltség élére. Az üggyel kapcsolatban levelet írtunk a Sándor-palotának, hogy megtudjuk az ukrán nagykövetségtől kapott levélben foglaltak tényleg megfelelnek-e a valóságnak, vagyis a nagykövet kinevezése Volodimir Zelenszkijnél megakadt.