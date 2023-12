Miért várat magára négy hónapja az új ukrán nagykövet?

Novák Katalin köztársasági elnök augusztus 8-án írta alá Fegyir Sándor új ukrán nagykövet befogadónyilatkozatát, a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vezette tárca pedig augusztus 22-én szintén megadta az ellenjegyzést.

Majd négy hónapja tehát, hogy lényegében minden akadály elhárult a diplomata érkezése elől, mégis várni kell rá.

Sőt, közösségi médiás bejegyzései alapján nem úgy tűnik, hogy a kárpátaljai származású, magyar felmenőkkel is rendelkező jelölt különösebben készülődne az indulásra, továbbra is katonaként szolgál. A ráérősség annak fényében különösen érdekes, hogy a Szabad Európa és az Index idén nyáron megszellőztette, hogy a köztársasági elnök politikai okokból, szándékosan „helyezte hátrébb az új ukrán misszióvezető aktáját”, aki így már március óta várakozik. Összehasonlításképpen, Heizer Antal kijevi magyar nagykövet májusban vette át a megbízólevelét Novák Katalintól, és szeptemberben már el is foglalta állomáshelyét.