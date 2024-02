Peszkov: Nadezsdin nem teljesítette az elnökjelöltként való nyilvántartásba vétel szabályait

A CEC hivatalosan megtagadta Nadezsdin regisztrációját az elnökválasztásra. Ennek oka az volt, hogy a politikus mellett nagyszámú érvénytelen aláírást adtak le. Így a hatvanezer kiválasztott aláírásból 9147-et érvénytelennek nyilvánítottak, ami több mint 15 százalék. A jelöltként való nyilvántartásba vételhez az érvénytelen aláírások száma nem haladhatja meg az öt százalékot.

Borisz Nadezsdin (Fotó: AFP/Alexander Nyemenov)

A bizottság döntését kommentálva Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a TASZSZ szerint azt mondta:

Vannak bizonyos paraméterek, amelyeket egy jelöltnek teljesítenie kell. Amit ma hallottunk, az az aláírások nagyszámú mulasztása, nagyszámú aláírás érvénytelensége

– kommentálta az elnöki szóvivő a Központi Választási Bizottság döntését.

Peszkov fontos kritériumnak nevezte az érvényes aláírások összegyűjtését, amelyek aránya az összes aláírás legalább 95 százaléka. Peszkov emlékeztetett arra, hogy a bizottság egyértelműen az államfőjelöltek mindegyikére megállapított szabályok szerint működik, írt erről a Lenta.ru.

Maga Nadezsdin a CEC elutasító döntését kommentálva a várakozásának megfelelőnek nevezte a döntést, de hangsúlyozta, hogy a legfelsőbb bíróságon fog fellebbezni a bizottság döntése ellen. Korábban elismerte, hogy a központja munkája során „fantasztikus hibát” tárt fel a jelöltként való nyilvántartásba vételhez szükséges dokumentumok elkészítésében.

Nadezsdin mellett a Központi Választási bizottság megtagadta Szergej Malinkovics, az Oroszország Kommunistái jelöltjének nyilvántartásba vételét is. A Malinkovicsot támogató hatvanezer aláírásból a bizottság 8979-et nyilvánított érvénytelennek, ami így szintén meghaladta a megengedett ötszázalékos elutasítási küszöböt.

Вот моя гордость, многодневный труд тысяч людей без сна. Очереди, которые вы простояли на морозе — в коробках.



ЦИК и действующей власти будет очень сложно сказать:

«Слона-то я и не приметил!» pic.twitter.com/8bT8V5O7IX — Борис Надеждин (@Borbornad) January 31, 2024

Bár Borisz Nadezsdin elnökjelöltsége véget ér, a Kremlnek egyre nagyobb nyilvános ellenvéleménnyel kell szembenéznie, írja Politico. Vlagyimir Putyin nem kockáztat az ötödik ciklusára készülve. Borisz Nadezsdin, az egyetlen elnökjelölt, aki kritikusan állt hozzá Oroszország ukrajnai inváziójához, most lekerült a szavazólapról.

„Nem engem utasítanak vissza, hanem emberek tízmillióit, akik változásban reménykednek” – kommentálta az elutasítást Nadezsdin. „Itt emberek tízmilliói akartak rám szavazni. Putyin után a második helyen állok” - mondta.

Nadezsdin háborúellenes álláspontja ezreket vonzott a kampánya során, ír erről a Politico. „Nadezsdin kampánya váratlan esemény volt… a Kreml sürgősen lezárta” – mondta Alekszandr Kynev, egy moszkvai független politikai elemző a Politicónak.

A Kreml egy volt politikai tanácsadója elmondta, hogy a szavazólapon szereplő háborúellenes jelölt veszélyezteti Putyin kampányát. „Ha egyszer regisztrálna, hozzáférést kapna az állami televízióhoz” – mondta a névtelenséget kérő tanácsadó. A nyilvánossághoz való ilyen szintű hozzáférés már önmagában is veszélyes volna, magyarázta a tanácsadó. Nadezsdin sikere így is sokakat meglepett, beleértve a jelöltet és a Kremlt is, mondta a tanácsadó.