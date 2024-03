A lengyel–magyar barátság kiállta az idők próbáját, hiszen ezer év után is itt vagyunk – jelentette ki Sulyok Tamás köztársasági elnök, aki lengyel hivatali kollégájával, Andrzej Dudával találkozott. – A magyarok és a lengyelek mindig tudták, hogy a szabadságért harcolni kell, és az mindnyájunknak fontos – hangsúlyozta Sulyok Tamás, hozzátéve, hogy a magyarok és a lengyelek csak összefogva, együttműködve tudnak Európa szabad, egyenrangú, gyorsan fejlődő országai lenni.

Fotó: Polyák Attila

Számos közös érdekünk van a külpolitika vonatkozásában, többek között az Európai Unió és a NATO kapcsán is. Ahogy Lengyelország, úgy Magyarország számára is prioritás a haderő fejlesztése.

Fontos az országok közötti párbeszéd fenntartása és fejlesztése is, hiszen lehetnek olyan kérdések, amelyekben nem értünk egyet, de ha nem beszélünk ezekről, akkor nem jutnak egymáshoz közelebb az álláspontjaink – értettek egyet a köztársasági elnökök. A jelenlegi világpolitikai helyzetben Lengyelország kulcsfontosságúnak tartja, hogy a NATO-tagállamok növeljék a honvédelmi kiadásaikat és fejlesszék védelmüket. Lengyelország élen jár ebben, de Magyarország is jó úton halad – méltatta a magyar haderőfejlesztést Andrzej Duda.

Lengyelország támogatja az Európai Unió bővítését, Bosznia és további nyugat-balkáni országok csatlakozását, és fontosnak tartja Ukrajna és Moldova tagságát is. Húsz éve kerültünk be az Európai Unióba, tudjuk, mit jelent ez egy országnak

– mutatott rá Duda.

A lengyel államfő elmondta, hogy a négyszemközti, illetve a plenáris megbeszéléseken szó esett a mezőgazdaságról, az ENSZ keretében való együttműködésről, a gázai helyzetről és az annak nyomán fenyegető migránskrízisről is. Az utóbbi kapcsán Duda elnök felajánlotta, hogy amennyiben Magyarország igényli, Lengyelország kész segítséget nyújtani a határvédelemben, már csak azért is, mert Magyarország határa egyben az EU külső határa is.

Szót ejtett a Három Tenger-kezdeményezésről is, amely a lengyel fél számára kiemelt fontosságú infrastrukturális kérdés. Megköszönte, hogy magyar kollégája átadta neki a kezdeményezés soros elnökségét a 2025-ös utolsó hivatali évében.

Ezer év után is fontos a lengyel–magyar barátság hangsúlyozta mind a lengyel, mind a magyar elnök a sajtótájékoztatón. A lengyel államfő örömét fejezte ki, hogy magyar kollégája elfogadta meghívását, és első külföldi útja a magyar–lengyel barátság előestéjén Lengyelországba vezetett, azon belül is egy a két ország kapcsolata szempontjából szimbolikus településre, Szent Kinga városába, ahol a magyar–lengyel kapcsolat igen erőteljesen érzékelhető.

A területet, amelyen Ószandec városa található V. Boleszláv lengyel fejedelem 1257-ben ajándékozta feleségének, Árpád-házi Kingának, aki klarissza kolostort alapított itt, és férje halála után ide vonult vissza. IV. Béla király másik lánya, Jolán szintén a kolostorban élt. A helyszínválasztás apropóját kettős évforduló adta: 800 éve született Szent Kinga és 25 éve itt avatta őt szentté II. János Pál pápa.

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnököt fogadta Andrzej Duda lengyel államfő (Fotó: Polyák Attila)