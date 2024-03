Az orosz külügy nyugati hekkertámadásokra figyelmeztet a közelgő elnökválasztás előtt

Az orosz elnökválasztás előtt a nyugati országok már most is masszív kibertámadásokat folytatnak, de az ország választási rendszere biztos lábakon áll. Erről Gennagyij Aszkaldovics, az orosz külügyminisztérium különmegbízottja beszélt a Föderációs Tanács állami szuverenitás védelmével és az Oroszországi Föderáció belügyeibe való beavatkozás megelőzésével foglalkozó bizottságának ülésén, számolt be róla a TASZSZ hírügynökség.

Illusztráció. Fotó: DPA/dpa Picture-Alliance via AFP/Annette Riedl

Tömeges kibertámadásokat hajtanak végre és készítenek elő nyugati és a más országok hekkerei. Hadd emlékeztessek arra, hogy a tavalyi önkormányzati választásokon a Központi Választási Bizottság adatai szerint csak egy nap alatt mintegy 170 ezer kibertámadást vertek vissza

– mondta.

Aszkaldovics arra is rámutatott, hogy az orosz választási rendszerek ellenállónak bizonyultak a külső kiberbefolyással szemben, de ez egyben azt is jelzi, hogy ellenség mekkora nyomást gyakorol az orosz államra, tette hozzá.

Aszkaldovics szerint a rendszer teljesen felkészült a külföldi választások lebonyolítására.

Hat-hét országban már lefolytattuk az előrehozott szavazást. Valahol 435 ember szavazott előre. Mindez normális üzemmódban zajlott. Jelenleg 280 szavazóhelyiséget alakítottunk ki. Összehasonlításképpen: a 2018-as választásokon 394 szavazóhelyiséget alakítottak ki. Megalakultak a választási bizottságok, és a szavazólapokat is kiszállították

– tette hozzá.

A Föderációs Tanács 2024. március 17-re tűzte ki az orosz elnökválasztást. A Központi Választási Bizottság döntése alapján a szavazás most első ízben három napig tart: március 15-én, 16-án és 17-én tartják meg.