Ez a hatalmon lévő liberális és baloldali pártok terve az Európai Unióval

Ő a jogállamiság megsértésének megtestesítője, noha a jogállamiság védelmét hangoztatja – idézte a V4NA nemzetközi hírügynökség Pawel Jablonski, a Jog és Igazságosság (PiS) párt képviselőjének közlését Vera Jourová, az Európai Bizottság alelnökével kapcsolatban.

TYLKO U NAS. @paweljablonski_: Jourova to jedna z bardziej jaskrawych hipokrytek, jeśli chodzi o komisarzy. Uosobienie łamania praworządności https://t.co/XZXTZGCOEc — wPolityce.pl (@wPolityce_pl) March 14, 2024

Az egykori külügyminiszter-helyettes egy interjúban arról beszélt, hogy Jourová viselkedése megerősíti azt a tézist, amelyet a Jog és Igazságosság politikusai évek óta hangoztatnak, miszerint az európai jogállamiság normáiról szóló történetek pusztán politikai eszközként szolgáltak.

A V4NA pedig idézte is a lengyel politikust. „Végül is semmi sem változott a lengyel jogban. Nem születtek új határozatok, és az EU által keményen bírált törvények továbbra is hatályban vannak. Egyetlen alapvető változás történt, a kormány változott. És az új kormány elkezdte megszegni a törvényt. Törvénytelenül nevez ki és bocsát el, rúg ki embereket. Ez történik az ügyészségen, a bíróságokon, a médiában. Ugyanazokkal a törvényekkel, amelyeket most durván megszegnek, az unió tisztviselői dicsérik ezt a kormányt, és meggyőzik őket arról, hogy minden rendben van. Ha a törvény, mint olyan irreleváns, akkor ez a jogállamiság súlyos válságát mutatja az Európai Unióban. A törvényeket ugyanis aszerint ítélik meg, hogy melyik politikai párt van hatalmon. Ez a legegyértelműbb példa arra, hogy az unióban hogyan sérülhet a jogállamiság” – fogalmazott. A jobboldali politikus hozzátette, hogy szerinte ezért nem foglalkozik az Európai Bizottság azokkal a dolgokkal Lengyelország esetében, amelyek súlyosan jogsértőek. Pawel Jablonski véleménye szerint itt sokkal többről van szó, ami az egész Európai Uniót érinti.