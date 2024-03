Magyarországnak béke kell! A béke neve: Donald Trump

Abban is egyetértettünk, hogy az amerikai–magyar gazdasági kapcsolatokban még sok lehetőség van. Bár a kereskedelmi forgalmunk meghaladta a kilencmilliárd dollárt, itt nem akarunk megállni, ha az elnök úr visszatér, akkor újabb lendületet fogunk adni az amerikai–magyar kereskedelmi kapcsolatoknak. Itt a kampány Amerikában gőzerővel zajlik, sőt rohan előre. Az amerikaiak dolga, hogy meghozzák a maguk döntését, nekünk magyaroknak meg az a dolgunk, hogy valljuk be őszintén, jobb lenne a világnak és jobb lenne Magyarországnak is, ha Donald Trump elnök úr visszatérne.