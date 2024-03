Veszélyes betegség terjed a migránsok között + videó

Chicagóban újabb kanyarós beteget szűrtek ki. A betegséget ugyanazon a raktárból kialakított menekültszálláson észlelték, ahol decemberben egy migráns kisfiú lett a kanyaró áldozata – írja a Breitbart amerikai hírportál.

Migráns kisgyereknél diagnosztizáltak kanyarót Chicagóban (Fotó: Anadolu Agency/Anadolu via AFP/Sayed Khodaiberdi Sadat)

Mivel az újabb megbetegedést későn észlelték, félő, hogy a zsúfolt szállás közel kétezer lakója közül többen is megfertőződhettek. A város egészségügyi hatóságai most azt próbálják feltérképezni, hogy a menekültszállás lakói milyen oltásokat kaptak meg, illetve egy elkülönítési terven is dolgoznak a hasonló esetek elkerülésére.

Míg egész 2023-ban „csupán” 58 kanyarós esetet jegyeztek fel az Egyesült Államokban, idén már 41 megbetegedést jelentettek 16 államból.

Nem csak a kanyarót hozhatták magukkal a migránsok

Az amerikai egészségügyi hatóságok már nem először hívják fel a figyelmet, hogy a migránsok érkezésével a kanyaró mellett olyan, szintén legyőzöttnek hitt betegségek is újra megjelentek az országban, mint például a tuberkulózis vagy a gyermekbénulás.

Sokan, akik a közelmúltban érkeztek New Yorkba, olyan országokban éltek vagy olyan országokon keresztül utaztak, ahol magas a tbc aránya

− írta még a nyáron Ashwin Vasan, New York város egészségügyi biztosa egy, a helyi orvosoknak és az egészségügyi igazgatóknak címzett levelében, amelyet a New York Post amerikai napilap idézett.

Borítókép: Kanyaró elleni oltást kap egy kisgyermek (Fotó: AFP /Indranil Mukherjee)