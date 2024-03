Rendőrök verik a tüntetőket – Megdöbbentő jelenetek Lengyelországból + videók

A lengyel parlament előtt tüntető gazdákkal szemben erőszakosan léptek fel a rendőrök. Sajtóértesülések szerint a gazdatüntetésen, a gazdák viselkedése váltotta ki a rendőrök reakcióját. A lengyel rendőrség közösségi oldalán írt arról, hogy a rendőrök nem lehetnek célpontjaik a tüntetőknek, hiszen semmi közük ahhoz az ügyhöz, amiért ott vannak.

Poland has fallen pic.twitter.com/n3TsqfP0tO — End Wokeness (@EndWokeness) March 6, 2024

A rendőrök könnygázt és gumibotot is használtak a tüntetők ellen, az erőszakos fellépésükről rengeteg videó és kép került fel az internetre.

Policja brutalnie pacyfikuje rolników! Gaz i pałowanie - tak wygląda uśmiechnięta Polska Donalda Tuska. #włączprawdę @RepublikaTV pic.twitter.com/XBjYdt9K11 — Michał Jelonek (@MichalJelonek) March 6, 2024

Több olyan is felvétel látszik, hogy ütlegelik a tüntető gazdákat a rendőrök, sőt olyan is, ahol a földre szorítanak egy embert. Van olyan jelenet is, ahol az látszik, hogy egy rendőr követ dob a tüntetőkre.

Policjant rzuca kamieniem w protestujących! SKANDAL!pic.twitter.com/pCcY9CgBu4 — Jan Pospieszalski (@J_Pospieszalski) March 6, 2024

Az egész helyzetet élénken kommentálják a közösségi médiában. „Korábban a bányászokra lőttek. Most a szuverén többség képviselőire akarnak lőni: gazdákra, erdészekre, vadászokra, szakszervezetisekre...?” – teszi fel a kérdést felháborodottan a PiS képviselője, Anna Kwiecień.

Do Górników strzelano teraz chcecie strzelać do kolejnych przedstawicieli Suwerena: do Rolników Leśników, Myśliwych, Związkowców…? pic.twitter.com/kXFMBaOgxC — Anna Kwiecień🇵🇱💯 (@Anna1Kwiecien) March 6, 2024

Andruszkiewicz Adam, a PiS parlamenti képviselője azt írta, hogy „a Tusk-Hołownia koalíció erőszakkal elhallgatatja a Szejm előtt tüntető lengyeleket. Pontosan ugyanaz, mint a Függetlenségi Menetekkel Donald Tusk első kormánya idején. Ha úgy gondolja, hogy erőszakkal elveszi szuverenitásunkat és méltóságunkat, mélyen meg fog lepődni”.

Koalicja Tusk-Hołownia siłą pacyfikuje Polaków protestujących pod Sejmem. Dokładnie tak samo, jak robiła to z Marszami Niepodległości za pierwszych rządów D. Tuska. Jeśli uważacie, że przemocą odbierzecie nam suwerenność i godność, to się głęboko zdziwicie. — Adam Andruszkiewicz (@Andruszkiewicz1) March 6, 2024

Tusk visszatért, a törvénytelenség visszatért − írta Arkadiusz Mularczyk képviselő.

Sceny, które już znamy i pamiętamy z Marszów Niepodległości. Wrócił Tusk, wróciło bezprawie. pic.twitter.com/yWkws5byQc — Arkadiusz Mularczyk (@arekmularczyk) March 6, 2024

Borítókép:Erőszakba torkollott a tüntetés Varsóban (Fotó: MTI/EPA-PAP/Pawel Supernak)