Több száz madridi járatot törölhetnek húsvétkor

Az idei spanyolországi húsvétot nemcsak a légiirányítók sztrájkja bombázza szét, hanem a Nelson névre keresztelt vihar is, mely az északi országrészt intenzív havazással, a többi régiót heves esőzésekkel és orkánerejű szélviharral sújtja. Az ünnepi körmeneteket és programokat már most több városban lefújták. Néhány településen ugyan megpróbálják megtartani őket, de a megszokottnál rövidebb útvonalat járnak be a sokszor 100 km/h-s széllökések és az eső miatt.

A meteorológusok ráadásul azt mondják, hogy a legrosszabb még csak most jön, a húsvéti hétvégére valóságos ítéletidővel kell számolni egész Spanyolországban.

Borítókép: Utasok a madridi Adolfo Suarez Barajas repülőtéren 2022. augusztus 28-án (Fotó: AFP/Anadolu Agency/Senhan Bolelli)