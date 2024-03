Afrikában nyílik a következő magyar diplomáciai képviselet

Kiemelte, hogy a Tanzániához hasonló, felelősségteljes politikát folytató országok nélkül még súlyosabb lett volna a bevándorlási nyomás. Márpedig ennek veszélye továbbra is fennál, miután Afrika népessége a következő húsz évben 750 millióval fog nőni várhatóan, s ha nem sikerül javítani a helyben maradás feltételein az oktatás, az egészségügy fejlesztésével, munkahelyteremtéssel, akkor rendkívül súlyos helyzettel kell majd szembenézni Európában. A miniszter közölte, hogy hazánk nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is támogatja az afrikai államokat, így például Tanzániát is, ahol az utóbbi három évben félmilliárd forint értékben hajtott végre fejlesztési projekteket.

Emellett immár hatodik éve harminc tanzániai diák tanulhat évente ösztöndíjjal a magyar felsőoktatásban, amely program nagyon népszerű, továbbá széles körű együttműködés van a két ország egyetemei között, a diplomáciai képzés területén is csereprogramot indítottak – tájékoztatott. Kitért arra is, hogy keretegyezményt írtak alá a felek, amelynek alapján bizonyos, fejlett vízgazdálkodási technológiákkal foglalkozó magyar vállalatok, amelyek képviselői útjára is elkísérték, hozzájárulhatnak majd Tanzánia biztonságos ivóvízellátásának fejlesztéséhez. Jó alapnak nevezte a kétoldalú kereskedelmi forgalom tavalyi 7,5 millió dolláros rekordját, ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy van még hova fejlődni.

Az együttműködés további javítása érdekében pedig hamarosan magyar diplomáciai képviselet nyílhat Dar es-Salaamban

– jelentette be.