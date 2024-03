Újabb francia iskolák kaptak terrorfenyegetést

Hétfőn 122 iskola fog felrobbanni – olvasható abban az üzenetben, amelyet egy lille-i középiskola diákjai szüleinek küldtek. Az üzenet szerzője azzal is fenyegetőzött, hogy megtámadják a Vincent Bolloré milliárdos üzletember tulajdonában lévő CNews hírtelevíziót. Amiens oktatási hatósága szerint a körzetben több iskola digitális felületét is feltörték. A lille-i középiskolának küldött üzenethez hasonlóan az amiens-i iskolák által kapott üzenet is több intézményt említ – tette hozzá az oktatási hatóság az AFP-nek nyilatkozva.

Több bejelentés is érkezett az interneten terjedő erőszakos vagy törvénytelen tartalmak bejelentésére szolgáló platformra

– mondta egy rendőrségi forrás az AFP-nek. A párizsi régióban mintegy ötven oktatási intézmény, főleg középiskolák kaptak terrorfenyegetést és lefejezésekről készült felvételeket az iskolák digitális felületein keresztül. Az elkövető vagy elkövetők feltörték egy diák e-mail-címét, hogy az üzenetet és egy lefejezős videót az intézmény összes postafiókjába elküldjék.