– A közelgő európai uniós választásokon nagyon valószínű, hogy sok helyet fogunk megszerezni, és kulcsfontosságú szerepet töltünk majd be az Európai Unióban július után. Megválasztott politikusként optimista vagyok a jövővel kapcsolatban – mondta a CPAC Hungary pénteki napján Stephen Bartulica. A horvát Domovinski Pokret (Haza Mozgalom) parlamenti képviselője úgy véli, nemzetünk jövőjét végső soron a kultúra határozza meg, s ezt a baloldal évtizedekkel ezelőtt megértette.

– Képzeljenek el egy világot, ahol a hozzánk hasonló emberek irányítanák Hollywoodot, a médiát, az akadémiai életet. A politikai győzelmek is sokkal egyszerűbbek lennének, nem lenne ez ekkora küzdelem. De nem ilyen világban élünk most. Most rosszabb esélyekkel indulunk, és a fősodor ellen kell küszködnünk – jelentette ki. Azt is mondta, olyan világban akar élni, ahol az abortusz elfogadhatatlan, ahol az apára férfiként, az anyára nőként hivatkozhatunk. Szerinte ma az alapigazságok vannak támadás alatt, újra akarják definiálni az emberi természetet.

Nem lehetnek kétségeink ezzel kapcsolatban, hogy a politikai győzelmek nem elegendők, kulturális győzelemre van szükségünk, és ehhez bátorság is kell

– fogalmazott. Elmondta, múlt héten a brüsszeli konzervatív konferencián járt, ahol a progresszív baloldal megpróbálta betiltani a találkozót. Egészen szégyenletes volt ez szerinte, Brüsszel és Belgium szégyene, hogy ez megtörténhetett.

Ott voltam a teremben, amikor a rendőrség bejött, és megpróbálta… azon gondolkozott, hogy feloszlassa ezt a gyülekezést, de nem sikerült nekik. Látszik, hogy a brüsszeli baloldal nem hisz a szólásszabadságban, egyszerűen nem érdekli a szólásszabadság

– fogalmazott. Hozzátette: ez ellen kell küzdenünk, hogy a következő generációnak is meglegyen a szabadsága.

Abból merítek bátorságot, hogy Orbán Viktor a fenyegetések, zsarolások ellenére is kitartott az elvei mellett. A brüsszeli elit megpróbálta sarokba szorítani az országát, sikertelenül

– mondta. A képviselő megtanulta a kommunizmus áldozataitól, hogy készek voltak szenvedni az igazságért, amely végül győzedelmeskedett. Bár nagyszüleink közül ezt sokan nem élhették meg.

– Lehet, hogy az ellenség formája változik, de végső soron az igazságért küzdünk, az emberi lény az emberi szív igazságáért, és éppen ezért kívánok önöknek erőt, bátorságot, kitartást, egy mosolyt. A konzervatívoknak többet kell mosolyogniuk – zárta a gondolatait a képviselő.

Borítókép: Stephen Bartulica, a horvát Domovinski Pokret (Haza Mozgalom) parlamenti képviselője a CPAC Hungary plakátján (Forrás: Alapjogokért Központ)