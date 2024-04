Deutsch Tamás: Elzavartuk a kommunistákat, elbánunk a progresszívekkel is

– Már azért is nagyon jó dolog egy ilyen konzervatív konferencián beszélni, mert az üdvözléskor mindenkit tudok köszönteni a „hölgyeim és uraim” megszólítással, és nem elvárt, hogy további kismillió gendert is említsek – fogalmazott Deutsch Tamás a CPAC Hungary rendezvényen. A Fidesz európai parlamenti képviselője a beszédében felidézte, hogy a magyarok kénytelenek voltak évtizedekig kommunista diktatúrában élni, így meglehetősen jól ismerik a totalitárius rendszerek természetét.

Ahogy pestiesen mondani szokták: hátszélben is már kilométerekről megérezzük az ilyen rezsimek szagát. Már rögtön az elején fölösleges finomkodás nélkül tisztázzuk: a progresszív liberálisok a kommunistákhoz hasonlóan totalitarizmust, egy új totalitarizmust hoztak létre. A progresszívek újítása a kommunistákhoz képest az, hogy előbb az állami főhatalom legfontosabb elemeit kiszervezték a radikális aktivistáikból álló úgynevezett civil szervezetekhez, az NGO-khoz, a mainstream médiához, a tényellenőrökhöz, az érzékenyítőkhöz, majd a Soros-hálózat, a Nyílt Társadalom Kommandók kizárólagos hatalomgyakorlását aztán jogilag is körülbástyázták

– tette hozzá.

Úgy vélte, a kommunista totalizmushoz hasonlóan az új totalizmus is kegyetlen következetességgel és mézes-mázos stílusba burkolt kíméletlenséggel teremtette meg a kizárólagos hatalom gyakorlásának rendszerét. A kommunistákhoz hasonlóan a progresszívek is elsőként létrehozták az addig beszélt normális nyelvtől eltérő, politikailag korrekt nyelvezetet, és annak használatát kötelezővé tették. Másodikként agresszív ideológiai hegemóniát hoztak létre, csak egyféle világmagyarázat, csak egyetlen igazság létezhet. Harmadjára az emberek együttélésének természetes szövetét szétszabdalva kijelölték a társadalom vezető erejét, amelyik mindenki máshoz képest többletjogosítványokkal rendelkezik – húzta alá Deutsch Tamás.

Jelezte, hogy a kommunistáknál ez a munkásosztály a proletariátus volt, a progresszív liberáliséknál a Soros-hálózat és az NGO-k világa. – Végül, de nem utolsósorban a jogot és az állam teljes működését kizárólagos hatalmi törekvéseit szolgálólányává tették. Jogállami vádaskodásaik árnyékában felszámolják a jogállamot – rögzítette.

Kiemelte, hogy a progresszívek úgy tartják, rajtuk kívül mindenki tudatlan, és csak ők vannak annak a tudásnak a birtokában, hogy hogyan éljük az életünket, mit gondoljunk a háborúról, a migrációról, a klímaváltozásról, a családról vagy a genderkérdésről.

Aki pedig a progresszív kánontól eltérően gondolkodik, azokat mindenekelőtt lesajnálják vagy megbélyegzik, kirekesztik vagy egyszerűen lefasisztázzák. A másik ilyen érzés, amit a progresszív liberálisok akarnak bennünk kelteni, az a kishitűség

– jegyezte meg a Fidesz EP-képviselője.

Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője beszédet mond a kétnapos Konzervatív Politikai Akció Konferencia, a CPAC Hungary második napján a Millenárison 2024. április 26-án. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Leszögezte, hogy nem szabad elfogadni a progresszívek hatalmi játékszabályait. – Elzavartuk a kommunistákat, elbánunk velük is – tette hozzá. – Napestig lehetne a válságtüneteket sorolni, de ha egyszerűen be akarjuk mutatni, hova is süllyedt az unió, akkor azt a módosító javaslatot elég említenem, amit nagy többséggel el is fogadott az Európai Parlament progresszív többsége, és amely szöveg szó szerint úgy szól, hogy az abortuszhoz való jog megilleti a férfiakat is – ismertette Deutsch Tamás. Hozzátette: ez az európai progresszív liberális rémuralom szubsztanciája.

Brüsszelben akkor érhetjük el a változást, ha a június 9-i európai parlamenti választásokon a lehető legtöbb mandátumot megszerezzük, ki-ki a maga hazájában, hiszen a változáshoz erő kell. Másodikként Brüsszelben az is kell a változáshoz, hogy az európai választásokat követően erős együttműködés jöjjön létre a szuverenista erők között. Ez rajtunk, a Fidesz és a KDNP európai parlamenti képviselői nem fog múlni. És végül, de nem utolsósorban Brüsszelben az kell a változáshoz, hogy a szuverenista erők minél több országban kormányzati pozícióba kerüljenek. A feladat tehát világos, minden tagállamban le kell győznünk a progresszív liberális pártokat

– zárta beszédét a Fidesz politikusa.

Borítókép: Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője a CPAC Hungary 2024 rendezvényen (Forrás: Facebook/Deutsch Tamás)