Döbbenet, amit az amerikai kémügynökség állít az orosz elnökkel kapcsolatban

Az értékelés nem vitatja Putyin szerepét Navalnij halálában, de úgy véli, hogy valószínűleg nem ő rendelte el. A megállapítás széles körben elfogadott a hírszerző közösségen belül, és több ügynökség is osztja, köztük a CIA, a Nemzeti Hírszerzés Igazgatójának Hivatala (DNI) és a külügyminisztérium hírszerzési egysége is - írta meg a The Wall Street Journal.

Navalnij 2013. április 24-én állt bíróság elé olyan vádak alapján, amelyeket szerinte Vlagyimir Putyin elnök rendelt el bosszúból azért, mert szembe mert szállni a Kremllel. Fotó: KIRILL KUDRJAVTSEV / AFP

Ugyanakkor több európai vezet továbbra is szkeptikus a tekintetben, hogy Putyinnak nem lehetett közvetlen köze Navalnij halálához. Egy olyan szigorúan ellenőrzött rendszerben, mint Putyin Oroszországa, kétséges, hogy az elnök előzetes tudta nélkül történhetett volna baj Navalnijjal - fogalmaz a lap tisztségviselőkre hivatkozva.

Navalnij szövetségesei ragaszkodnak ahhoz, hogy halálát a Kreml rendelte meg. Leonyid Volkov, Navalnij egyik régi szövetségese nyilatkozatában naivnak minősítette az amerikai hírszerzés értékelését.

„Azok, akik azt állítják, hogy Putyin nem volt tisztában, nyilvánvalóan semmit sem értenek abból, hogyan működik a mai Oroszország” - mondta.