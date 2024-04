Európai politikusok különböző ideológiákat és fogalmakat hoznak létre

CPAC Hungary 2024

A globalisták olyan támadást indítottak Trump ellen, amitől még Sztálin is visszariadt volna

– Orbán Viktor jól mutatja, hogy az ő illiberális uralma nagyon is demokratikus és népszerű. Kiáll a keresztény értékekért, és a jog erejével tart rendet az országában. Erre kéne mindannyiunknak törekedni. Vegyük át az orbáni sikerreceptet az Egyesült Államokban is! – fogalmazott Gavin Wax, a New York Young Republican Club elnöke a CPAC Hungaryn.