Hetven kiló drogot találtak a polgármester otthonában

Letartóztattak egy szocialista polgármestert és két testvérét Franciaországban, miután egy rendőrségi razzia során 70 kilogramm cannabist találtak az otthonában. Jamilah Habsaouit, Avallon polgármesterét vasárnap vették őrizetbe több társával együtt egy széles körű, összehangolt drogellenes akció során a keleti városban.

A kábítószert egy melléképületben fedezték fel, amely Habsaoui tulajdonában van, aki 2021 óta a város polgármestere, és egyben regionális tanácsos is.

Úgy tudni, hogy a 44 éves baloldali polgármester az apjával és egyik testvérével él együtt, utóbbi már ismert a rendőrség előtt, mert korábban már elítélték kábítószer-kereskedelemért, és tíz év börtönre ítélték.

Lancées il y a 6 mois, 473 opérations anti drogues « Place nette » ont été conduites, complétées par 9 opérations « Place nette XXL » : 7 177 individus interpellés, 3,6 tonnes de drogues, plusieurs centaines d’armes et 11,3 millions € d’avoirs criminels saisis. Bravo aux… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 7, 2024

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Tiszta tér elnevezésű művelet keretében összesen 75 rendőrt, köztük megfigyelőcsoportokat és kutyavezetőket vetettek be a kábítószerek és a bűncselekményekből származó jövedelmek lefoglalására. Más helyszíneken is lefoglaltak közel egy kilogramm kokaint, hétezer euró készpénzt és húsz aranyrudat.

Az utóbbi fél év drogellenes razziáin Franciaország nagyvárosaiban 7177 feltételezett kábítószer-kereskedőt vettek őrizetbe – közölte vasárnap Gérald Darmanin francia belügyminiszter.

A tárcavezető szerint az összesen 482 bevetés során 3,6 tonna drogot, fegyverek százait, valamint 11,3 millió euró (négymilliárd forint) készpénzt foglaltak le a bűnözőktől.

Darmanin hangsúlyozta, hogy a „Tiszta tér” fedőnév alatt zajló rendőrségi műveleteket folytatják. Ez utóbbiak egy tavaly indított stratégia részét képezik, amelynek célja az országszerte működő mintegy négyezer kábítószer-kereskedelmi gócpont felszámolása. A rendvédelmi szervek ennek értelmében a városok meghatározott pontjain hosszabb ideig éjt-nappallá téve bevetésen lesznek.

