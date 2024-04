Kórházba szállították Harvey Weinstein korábbi producert New Yorkban

A bírósági döntés felháborodást váltott ki a MeToo mozgalomban annak ellenére, hogy Harvey Weinstein továbbra is börtönben van egy nemi erőszakért kiszabott, Kaliforniában hozott ítélet miatt.

„A New York-i büntetés-végrehajtási hivatal megállapította, hogy Weinstein azonnali orvosi ellátásra szorul” – közölte ügyvédje, Arthur L. Aidala az AFP francia hírügynökségnek adott nyilatkozatában. Hozzátette: „több vizsgálatot végeznek Harvey-n, és megfigyelés alatt tartják”.

Csütörtökön New York állam fellebbviteli bíróságának tanácsa 4-3 arányban új tárgyalást rendelt el, mert úgy találta, hogy az eredeti bírósági eljárásban olyan tanút is meghallgattak, akinek a vádlott elleni vallomása nem kapcsolódott az ott szóban forgó ügyhöz.

A 72 éves Harvey Weinsteint egy New York-i bíróság 2020-ban bűnösnek találta abban, hogy 2013-ban megerőszakolta és szexuálisan bántalmazta Jessica Mann egykori színésznőt, 2006-ban pedig szexuálisan zaklatta Mimi Haleyi egykori produkciós asszisztenst. A férfit 23 év börtönbüntetésre ítélték.

A MeToo mozgalmat 2017-ben a leköszönt producer viselkedéséről szóló leleplezések indították el, akinek a múltban óriási befolyása volt a filmiparra, Hollywoodra. Azóta több tucatnyi nő, köztük Angelina Jolie és Gwyneth Paltrow színésznő vádolta meg Harvey Weinsteint zaklatással, szexuális erőszakkal vagy nemi erőszakkal. Sok esetben azonban már elévült a vád.

Borítókélp: Harvey Weinstein elhagyja a manhattani büntetőbíróságot, miközben az esküdtszék folytatja a tanácskozást 2020. február 21-én New Yorkban. New York legfelsőbb bírósága 2024. április 25-én hatályon kívül helyezte Weinstein hollywoodi producer 2020-as, szexuális bűncselekmény vádjával hozott ítéletét, és új tárgyalást rendelt el. Döntésükben a bírák a tárgyalás lefolytatásának hibáira hivatkoztak, többek között arra, hogy olyan nők vallomását is elfogadták, akik nem voltak részei az ellene felhozott vádaknak. „A végzést hatályon kívül helyezzük és új tárgyalást rendelünk el” - írták a bírák. (fotó: Timothy A. Clary/AFP)