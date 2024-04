Nagyon súlyos sérüléseket szenvedtek a London közepén tomboló véráztatta lovak

Az állatok járművekkel is ütköztek: egy taxi ablakait betörték, továbbá egy busznak, valamint egy másik személyszállító autónak is nekirohantak. A Daily Mail most arról ír, hogy két ló, Vida és Quaker olyan súlyos állapotban van, hogy meg kellett őket műteni.

Vida, a véráztatta szürke ló korábban egyszer állítólag annyira megijedt, hogy a király megkoronázásakor fejbe rúgott egy katonát. Miután a ló ütközött egy parkoló kisbusszal a The Clermont Hotel előtt, meg kellett műteni, jelenleg a Hyde Park laktanyában lábadozik. Quaker sérülése valamivel súlyosabb, őt csütörtök reggel átszállították egy lovaskórházba, miután tegnap este őt is megműtötték.