Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A magyar kormány a béke pártján áll

A történelem a politikus fontos munkaeszköze. Nem az a tanmese, amit az ideológia ír meg a legutolsó elképzelése szerint, hanem a tudomány, amelyből tanulhat. Nem lesz más, csak az, ami mindig volt. Igaz ez akkor is, ha a történelem esetleg nem is mindig ismétli önmagát. Most, amikor síkos lejtőn csúszunk a harmadik világháború felé, egyes elemzők szerint már benne is vagyunk, a kormányoknak, amelyek a szabad világ legbefolyásosabb kormányai, amelyek nem tudták, mert nem akarták megakadályozni az ukrajnai háborút, és amelyek terrorszervezetek finanszírozásával felidézték az újabb közel-keleti háborút, nem állnak a helyzet magaslatán