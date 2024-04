Törcsi Péter: Magyarország egy woke-mentes övezet

– Azért is tudunk itt és most találkozni, mert Magyarország egy woke-mentes övezet. Itt nem próbálnak meg betiltani minket, csak azért, mert a mainstreamtől eltérően gondolkodunk – fogalmazott Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ operatív igazgatója. Szerinte az a dolgunk, hogy Magyarországról kiindulva újra megerősítsük a nemzeti erők nemzetközi összefogását, és közös erővel vegyük fel a harcot a brüsszeli és a washingtoni mélyállammal. Ez azért is fontos szerinte, mert a nyugati civilizáció mellé az utóbbi időkben komoly kihívók nőttek fel. Az igazgató nem tartja kizártnak, hogy nem a versenytársaink nőttek nagyra, hanem mi, nyugatiak zsugorodtunk össze.

Hiába élünk jól és vagyunk gazdagok a világ többi részéhez képest, ha gyengének és eszköztelennek tűnünk magunk és a kihívóink számára is. A baj forrása pedig a woke, ami egy olyan betegség, amelynek természete pontosan megegyezik a kommunizmuséval

– fogalmazott Törcsi Péter, aki megjegyezte, hogy a woke végképp el akarja törölni a múltat, benne minden olyan értékkel, amelyekre a nyugati civilizáció épült, és ami miatt világszerte sikeres volt. Hozzátette: úgy szoktuk ezeket összefoglalni: Isten, haza, család. Szerinte ezek adnak értelmet a társadalmainknak, és ez ad célt az életünknek is. Úgy vélte, ezek azok az eszmék, amelyek őseinket is előre vitték.

Emlékeztetett arra is, hogy a szabadság hazájában, az Egyesült Államokban nem akarták megengedni, hogy a Republikánus Párt elnökjelöltje, Donald Trump elinduljon a választáson. – Ezek az emberek próbálnak minket naponta kioktatni jogállamiságból és demokráciából. Szerinte ebben az egészben az a szörnyű, hogy míg a nyugati baloldali döntéshozók olyan vitákkal vannak elfoglalva, hogy szülhet-e egy férfi, vagy emberi jog-e az abortusz, addig Oroszországban, Kínában és a Közel-Keleten a politikai döntéshozók röhögnek a markukba.

Amíg a civilizációnk vezetői saját magukkal vannak elfoglalva, meg azzal, hogy hogyan nyomják el itt, a nyugaton a konzervatívokat, a többi hatalmi központ vezetője arról tárgyal, hogy hogyan előzzenek meg bennünket

– fogalmazott. Az igazgató kifejtette: Magyarország megmutatta, hogy okos vezetéssel egy kis ország is messzire juthat, és a méreténél nagyobb hatást gyakorolhat a konzervatív együttműködésre világszerte. Emlékeztetett: 2024 egy választási szuperév lesz.

Nekünk Európában az a dolgunk, hogy a saját nemzetállamainkban olyan pártokra és politikusokra szavazzunk, akik felismerik, hogy mi az európai érdek, és hogyan lehet a kontinenst újból fejlődő pályára állítani, a felesleges vitákat hátrahagyni és erőt mutatni a globális politikai színpadon. És abban bízunk, hogy az Egyesült Államok is visszanyeri a régi fényét, és egy erős elnök, Donald Trump lezárhatja a jelenlegi háborús időszakot, mert a békéhez erő kell

– zárta gondolatait Törcsi Péter.

Borítókép: Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ operatív igazgatója (Forrás: Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány)