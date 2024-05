Amiről Zelenszkij nem beszél: Ukrajna sorra támadja az orosz energetikai infrastruktúrát + videó

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyébként még arról panaszkodott múlt hónapban, hogy az orosz csapatok sorra veszik célba Ukrajna energetikai infrastruktúráját. Akkor az ukránok arra is felhívták a figyelmet, hogy az oroszok megsemmisítetek egy Kijevhez közeli erőművet, mely korábban az ország áramellátásának nyolc százalékát adta. Ennek ellenére az orosz sajtó is sorra számol be hasonló ukrán műveletekről: például múlt hétvégén a krasznodari térségben részben felfüggesztette munkáját egy olajfinomító, miután vélhetően ukrán dróntámadás érte.