Dmitrij Medvegyev volt orosz elnököt aggasztja, hogy Alisza, a Yandex okosasszisztense „hazafiatlan” válaszokat ad. Míg a legtöbb kérdésre helyesen válaszol, ha bármilyen, az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos kérdést tett fel neki a volt elnök, kitérő válaszokat kapott.

Akár az orosz vagyon lefoglalására vonatkozó törvényről, akár Sztyepan Bandera, Nyugat-Ukrajna második világháborús jobboldali vezetőjének Ukrajnában található emlékműveiről faggatta, Alisza azzal tért ki a válasz elől, hogy „még csak tanul”. Más, hasonló témájú kérdésekre ellenben gond nélkül válaszolt.

Medvegyev szerint az a legviccesebb, hogy még a Kijev és Belgorod (az ukrán határ közelében található orosz város) távolságát sem volt hajlandó megmondani Alisza.

Egyrészt ez nagyban aláássa a Yandex és termékeinek hitelességét. Másrészt pedig alapot ad arra, hogy ne csak a Yandex szolgáltatásait ismerjék el nagyon hiányosnak, hanem még a jelenlegi vezetőiket is (Isten ments!)… külföldi ügynököknek

− vonta le a következtetést Dmitrij Medvegyev.

A Yandex az egyik legnagyobb orosz internetes cég, de van futár- és taxiszolgáltatása is, és kutatás-fejlesztésben is jelentősek. Aliszát korábban még Vlagyimir Putyinnak is bemutatták, azonban a cég az ukrajnai invázió után annak ellenére Szerbiába helyezte át egyes részlegeit, hogy

bevételei oroszlánrészét továbbra is az orosz piacról szerzi.

Borítókép: Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Jekatyerina Stukina)