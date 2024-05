Megrongálták Giorgia Meloni és Matteo Salvini választási plakátjait

Egészen pontosan fehér folyadékkal öntötték le, melyet az elkövetők telefonjukkal is rögzítettek. A közelmúltban hasonlóan jártak el a Liga jelöltjeinek választási plakátjaival is. Livornó városában és környékén több helyen is antifasiszták tépték le Susanna Ceccardi, a Liga európai parlamenti képviselője és Matteo Salvini főtitkár képeit.