A kőkorszakba térhet vissza a közel-keleti ország?

Izrael képes arra, hogy egy, a Hezbollah siíta terrorszervezettel vívott háború során a kőkorszakba repítse vissza Libanont – idézte Joáv Gallant izraeli védelmi minisztert a The Times of Israel izraeli napilap.

Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő, Joáv Gallant védelmi miniszter és Beni Ganc kabinetminiszter (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)

A kormány ennek ellenére kitart amellett, hogy a diplomáciai megoldást részesíti előnyben az izraeli–libanoni határon – hangsúlyozta a tárcavezető.

Nem akarunk háborút, de minden forgatókönyvre felkészülünk

– fogalmazott Gallant újságíróknak négynapos washingtoni látogatása végén.

A Hezbollah nagyon jól tudja, hogy háború esetén hatalmas károkat okozhatunk Libanonban

– tette hozzá.

Gallant azt is elmondta, hogy magas rangú amerikai tisztviselőkkel megvitatta a Gázai övezet háború utáni Gáza kormányzására vonatkozó javaslatokat is. Ezekben a helyi palesztinok, a regionális partnerek és az Egyesült Államok is részt venne, de Gallant szerint „hosszú és összetett folyamat” lesz.

Gallant azért utazott az amerikai fővárosba, hogy meggyőzze a Biden-kormányzatot, hogy engedélyezze, hogy elinduljanak Izrael felé az elmúlt hetekben visszatartott fegyver-, illetve lőszerszállítmányok.

Mint arról beszámoltunk, néhány hete az Egyesült Államok visszatartott egy Izraelnek szánt, 3500 bombából álló szállítmányt arra hivatkozva, hogy azokat esetleg Rafah városában vetnék be.

Joe Biden amerikai elnök akkor további szállítmányok visszatartását is kilátásba helyezte, de hozzátette, hogy az önvédelemhez szükséges fegyverekkel továbbra is ellátja szövetségesét.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök videóüzenetében felfoghatatlannak nevezte a szállítmány visszatartását, és utalt arra, hogy ez nem egyetlen szállítmány esetében történt meg. Ezt az Egyesült Államok tagadta.

Borítókép: Joáv Gallant izraeli védelmi miniszter (Fotó: MTI/EPA/Michael Reynolds)