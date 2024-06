A Vajdasági Magyar Szövetség Szerbia egyik legstabilabb pártja

Három évtizeddel ezelőtt is az volt a dilemma, hogy hogyan működjön együtt a politika az értelmiséggel, illetve a civil szervezetekkel. Már akkor is – Bányai Jánost idézve – a »beszélgető társadalom« fontosságáról volt szó, és most is ez a helyzet. (.) Nyitni szeretnék azok felé, akik nem VMSZ-tagok, de a közösség érdekében kívánnak tevékenykedni, és nem abból áll a tevékenységük, hogy a VMSZ-t kritizálják felszínes módon