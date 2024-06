Ausztria lett a mérleg nyelve a Green Deal ügyében

Ausztriában belpolitikai botrányhoz vezetett a zöldpárti környezetvédelmi miniszter magánakciója, az Osztrák Néppárt fel is jelentette Leonore Gewesslert, mert nem volt felhatalmazása támogatni a törvényt. Olaszország, Svédország és Finnország régóta ellenezték ezt a javaslatot, legutóbb pedig Magyarország és Lengyelország is megvonta támogatását. Sőt, még az Európai Néppárt is aggályát fejezte ki az EU mezőgazdasági ágazatára gyakorolt negatív hatásai miatt – írta a Mandiner.

Borítókép: Illusztráció: Sajtótájékoztató az európai zöld megállapodás célkitűzéseinek megvalósításáról Brüsszelben 2021. július 14-én (Fotó: MTI/EPA/Stephanie Lecocq)